У грудні 2023 року було презентовано звіт за підсумками проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) — селф-скринінгу. Це комплексний порівняльний аналіз законодавства України щодо його відповідності праву Євросоюзу. Міністерство фінансів визначено відповідальним за чотири переговорні розділи: оподаткування, митний союз, фінансовий контроль, фінансові та бюджетні положення, а також як співвиконавця у 12 переговорних розділах.

У межах cелф-скринінгу опрацьовано більш ніж 7 тисяч актів ЄС. Визначено, що Мінфін повністю імплементував 742 акти — 46% загальної кількості імплементованих Україною актів права ЄС для підготовки до переговорів про вступ. У процесі імплементації перебувають 25 актів.

Докладено значних зусиль для наближення українського законодавства до законодавства ЄС: узгодження митного законодавства з нормами ЄС, запровадження електронної системи моніторингу переміщення товарів для підвищення ефективності митних процедур; упровадження заходів, які сприяють прозорості та чесності в податкових питаннях, зокрема ціноутворення та уникнення подвійного оподаткування. Здійснюють упровадження нових законів, що відповідають міжнародним стандартам в боротьбі з відмиванням грошей та підсилюють моніторинг і контроль за фінансовими операціями, повідомляє Міністерство фінансів. Щодо управління державними фінансами міністерство сприяє введенню нових процедур для ефективнішого внутрішнього контролю задля запобігання зловживанням та неефективному використанню бюджетних коштів, посилення прозорості та підзвітності.

Довідково

Понад 80 органів державної влади та державних установ було залучено до проведення селф-скринінгу за 34 переговорними розділами. Опрацьовано понад 28 000 актів права ЄС. Визначено, що 2739 актів підлягають імплементації; 1625 актів імплементовано повністю; 23 456 не потребують імплементації.