Наказом Міністерства фінансів України від 27 лютого 2023 року № 110 «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету» розширено перелік податкової інформації, яка за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі може бути надана контрагенту. Про це повідомляє Урядовий портал.

Тепер через Електронний кабінет можна буде дізнатися інформацію про наявність свого контрагента в переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку (дата включення до / виключення з такого переліку, критерій ризиковості). Це зроблено з метою мінімізації ризиків платників податків, пов’язаних із співпрацею з ризиковими контрагентами.

Також через Електронний кабінет можна отримати таку інформацію про свого контрагента:

податкова адреса;

інформація про місце обліку;

відомості про посадових осіб;

наявність відокремлених підрозділів;

види економічної діяльності;

наявність об’єктів оподаткування.

заборгованість (податковий борг);

нараховані грошові зобов’язання;

суми сплачених податків, зборів, платежів;

наявність ліцензій;

зупинення реєстрації ПН/РК;

несвоєчасно зареєстровані ПН/РК;

перелік товарів згідно з УКТ ЗЕД;

звітність з ТЦО;

фінансовий результат до оподаткування;

залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів;

наявність експортних/імпортних операцій.

Податкову інформацію, обсяг якої визначено самостійно контрагентом під час надання згоди, може бути отримано платником податку в Електронному кабінеті в електронному вигляді та, за необхідності, у вигляді електронного документа з накладенням печатки контролюючого органу.

Довідково

Пунктом 421.2 статті 421 Податкового кодексу України передбачено можливість отримання платником податків податкової інформації про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб, а також одержання такої інформації у вигляді документа за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує фінансову політику, в електронному вигляді з накладенням печатки контролюючого органу. Платник податків через Електронний кабінет може надати контролюючому органу згоду на розкриття іншому платнику податків податкової інформації про нього у самостійно визначеному обсязі.