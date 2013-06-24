У лютому 2023 року Уряд України згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 10,8 млрд грн, що становить 69,6% від передбачених розписом асигнувань, зокрема:

- базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань;

- освітню субвенцію перераховано в сумі 6,8 млрд грн, або 100% до розпису.

У лютому 2023 року місцеві бюджети отримали 10,8 млрд грн трансфертів.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у лютому залишилась реверсна дотація в обсязі 241,8 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень - лютий 2023 року збільшились на 26,3 млрд грн і станом на 01.03.2023 становлять 141,8 млрд гривень.

Залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.