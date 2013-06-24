У січні 2023 року (станом на 01.02.2023) Уряд України згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 10,7 млрд грн, що становить 61,8 % від передбачених розписом асигнувань, зокрема:
- базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань;
- освітню субвенцію перераховано в сумі 6,8 млрд грн, або 100 % до розпису.
Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у січні залишилась реверсна дотація в обсязі 241,8 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень 2023 року збільшились на 17,5 млрд грн і станом на 01.02.2023 становлять 133 млрд гривень.
Залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні. Про це повідомляє Урядовий портал.