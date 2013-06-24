Від початку повномасштабної агресії рф в Україні загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 1200,8 млрд грн. У серпні видатки становили 212,7 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 15 вересня 2022 року.

У структурі цих видатків найбільші частки припадають:

499 млрд грн (у серпні — 112,4 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями, або 41,6% загального обсягу видатків за період з 24 лютого по 31 серпня цього року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 375,6 млрд грн (у серпні — 87,8 млрд грн);

268,7 млрд грн (у серпні — 34,1 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг, або 22,4% обсягу видатків. У тому числі:

— 149,7 млрд грн — на підтримку Збройних сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

— 73,9 млрд грн перерахувала Національна служба здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

257,4 млрд грн (у серпні — 43,2 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 21,4% загального обсягу видатків. У тому числі:

— 111,3 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду України для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

— 78,2 млрд грн — виплата Міністерством соціальної політики України деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення, виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;

— 30,4 млрд грн — допомога в межах програми «єПідтримка»;

77,5 млрд грн (у серпні — 12,3 млрд грн) — на обслуговування державного боргу, або 6,5% загального обсягу;

70,5 млрд грн (у серпні — 6,4 млрд грн) — трансферти місцевим бюджетам, або 5,9% загального обсягу.