Під головуванням Першого заступника Міністра фінансів України Дениса Улютіна та спіголовуванням керівника операційного відділу 1 «Незалежне управління та демократизація» Представництва ЄС в Україні Ксав'є Камю відбулося онлайн-засідання Міжвідомчої робочої групи з питань розвитку системи управління державними фінансами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Участь у заході також взяли більше 80 учасників: представники органів влади системи управління держаними фінансами та ключові міжнародних партнерів із розвитку.

Під час вступного слова Денис Улютін наголосив, що завдяки підтримці міжнародних партнерів система управління державними фінансами є достатньо стійкою навіть в умовах війни: «Нашими основними завданнями на цей рік є максимально можливе поновлення тих процесів та процедур у сфері управління державними фінансами, які ми призупинили з початком війни, та проведення необхідних підготовчих дій для масштабного відновлення країни та нашої інтеграції до ЄС».

«Ми відновлюємо середньострокове бюджетне планування. Вже цього року плануємо додати до проекту бюджету на 2024 рік трирічний прогноз основних бюджетних показників. Наступного року – поновити цикл повноцінного середньострокового бюджетного планування із підготовкою Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, що міститиме цілі державної політики з показниками їх досягнення, пріоритети відновлення та відповідний розподіл ресурсів», - повідомив Перший заступник Міністра фінансів.

Крім того, Денис Улютін підкреслив, що ще одним важливим напрямом в контексті ефективного використання ресурсів є покращення управління державними інвестиціями:

«Потреба коштів для відновлення є колосальною – понад 300 млрд дол. за оцінками Світового банку. Ми очікуємо, що більша частина фінансування, як мінімум на перших етапах, буде здійснюватися через різні форми державних інвестицій – капітальні видатки бюджету, державні гарантії, ДПП. Тому дуже важливо забезпечити уніфікацію підходів до відбору проектів, визначити чітку рамку для проектів відновлення та посилити контролюючу роль Мінфіну на всіх етапах інвестиційного циклу».

Наступне пріоритетне завдання, яке окреслив Перший заступник Міністра фінансів, є забезпечення ефективної мобілізації коштів платників податків і підзвітності за їх використання. Адже податки та збори – це основне джерело фінансування нашої обороноздатності.

Також під час заходу учасники обговорили основні напрямки реформи СУДФ у контексті вступу України до ЄС, поточну ситуацію щодо Національного плану відновлення (податкова, митна та бюджетна сфери).

Зі свого боку міжнародні партнери висловили готовність надавати подальшу підтримку в реалізації пріоритетів Стратегії.