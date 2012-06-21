Попри нові виклики, уряд не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики. В уряді, як повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, підкреслюють, що Україна входить у турбуленті часи з набагато сильнішими позиціями, ніж це було під час попередніх криз: міжнародні резерви на найвищому за останні роки рівні, інфляція – рекордно низька, державний бюджет – збалансований, а показник державного боргу до ВВП впав до рекордно низьких 44,3%.
Попри складну ситуацію, що склалась через поширення коронавірусу, Міністерство фінансів продовжує реалізовувати середньострокову стратегію управління державним боргом, має у розпорядженні диверсифіковані джерела залучення коштів для фінансування державного бюджету та продовжить виконувати свої зобов’язання перед кредиторами в повному обсязі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»