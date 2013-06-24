Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та громадська організація «Офіс Трансформації» підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ключовий напрям спільної роботи полягає у трансформації системи публічного управління для організації ефективного відновлення та розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Основні завдання визначені сторонами полягають у створенні умов для сталого розвитку міст, покращенні ефективності роботи чиновників у містах завдяки освітнім програмам та співпраці з міжнародними донорськими організаціями та фінансовими інституціями, розвитку агломерацій та побудові публічної системи керування містом, яка контролюється громадою.

«Участь громадських організацій безпосередньо в формуванні змін, їх впровадженні та контролі дозволяє суттєво підвищити ефективність реформ. Разом з Офісом Трансформації Максима Бахматова працюватимемо над тим, щоб відбудова міст стала якісним кроком вперед для самих міст і систем управління ними», – підкреслив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Сторони також домовилися про співпрацю щодо створення в містах інфраструктури цивільної безпеки, адаптації об’єктів міст для маломобільних груп населення, забезпечення базових послуг та сервісів для громадян, забудови, водопровідної мережі міст, збереження об'єктів зодчества, а також впровадження екологічних стандартів у розвитку міст.

«Керування та розвиток міста – це не про політику, а про менеджмент та ефективність», – зазначив творець та лідер Офісу Трансформації Максим Бахматов.

Уся звітність про результати діяльності та перебіг роботи буде відкритою для громадян. Підписаний документ передбачає дворічний термін роботи (січень 2023 – січень 2025 років).

Партнерська робота Офісу Трансформації Максима Бахматова та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури не передбачає витрат державного бюджету та грошей Міністерства. Фінансування буде відбуватися завдяки міжнародній донорській допомозі.

Офіс Трансформації – це громадська організація, яка створює експертні урбаністичні проекти для покращення життя містян з 2019 року.