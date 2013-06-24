Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури сприятиме використанню під час відбудови житла онлайн-конструктора RE:Ukraine Villages. Розроблений архітектурним бюро balbek bureau, він спрощує відбудову сільських домівок і робить її доступнішою. Про це повідомляє Урядовий портал.

Онлайн-рішення бюро, створене на основі досліджень прибудинкових територій, конфігурацій та архітектурних особливостей зруйнованих будинків в селах Київщини, може бути використане для відбудови будинку чи проектування нового.

«Тисячі сільських будинків наразі пошкоджено або зруйновано. Такі проекти як онлайн-конструктор від balbek bureau значно спростить процес відбудови домівок та заощадить кошти постраждалим. Розраховуємо, що такі цифрові рішення в поєднанні з запуском механізму компенсації за пошкоджене та знищене житло допоможуть прискорити процес відновлення та вже цього року повернути сотні тисяч українців додому», – розповів Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Конструктор пропонує для вибору понад 211 мільйонів унікальних конфігурацій будинків для Київщини.

Передбачається, що після проходження всіх необхідних кроків в онлайн-конструкторі користувач отримує готову інструкцію, яка включатиме ізометрію, плани, креслення, розгортки фасадів і технічний опис.

За наявності необхідного фінансування balbek bureau планує додавати до проекту нові області.

Дослідження прибудинкових територій, конфігурацій будинків, на основі якого було створено конструктор, здійснювалось balbek bureau в рамках експедиції 17-ма деокупованими селами Київщини.

Довідково

balbek bureau – майстерня архітектури та дизайну інтер'єру, яка займається проектуванням комерційного, корпоративного та житлового простору в Україні, Європі, США та Азії. Загальна площа обʼєктів balbek bureau сягає 135 000 квадратних метрів.

З початку повномасштабного вторгнення росії команда бюро розробила низку соціальних ініціатив RE:Ukraine System, зокрема систему тимчасового житла RE:Ukraine Housing і рішення для захисту пам’ятників RE:Ukraine Monuments.