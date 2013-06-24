25 січня, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ – UNHCR) підписали Меморандум про співробітництво. Про це повідомляє Урядовий портал.

Меморандум передбачає запуск платформи «Україна – наш Дім» (Ukraine is Home), метою якої є полегшення доступу до рішень з відбудови житла для людей, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані під час війни.

Нова платформа дозволить поєднати гуманітарні програми з проведення екстрених ремонтів та відбудови житла з поточними планами та програмами відновлення Уряду, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових інституцій.

«Станом на осінь 2022 року понад 2,4 мільйонів українців мають пошкоджене чи зруйноване житло. Кількість зруйнованих чи пошкоджених об’єктів сягає понад 170 тисяч. Такі масштаби потребують системних рішень із забезпечення постраждалих житлом.

На основі Реєстру пошкодженого та майна та інших цифрових рішень, які розробляє та запускає Мінвідновлення, Мінцифри, наші міжнародні партнери та громадськість для прозорої та підзвітної відбудови, ми запускаємо спільну платформу з УВКБ ООН.

Цей інструмент дозволить міжнародним партнерам, бізнесу, гуманітарним організаціям, донорам та МФО інтегрувати інформацію про пошкодження, затребувану та надану допомогу для відновлення та забезпечення житлом.

Ключові ініціативи, які є у фокусі проекту Ukraine is Home – по-перше, це прозора та справедлива компенсація за пошкоджене та зруйноване житло, механізм якої визначає законопроект 7198, по-друге – на основі механізму Є-Підтримка плануємо забезпечити пряму допомогу громадянам для відновлення житла, по-третє – будівельні хаби, децентралізовані склади, які будуть містити наперед закуплені будівельні матеріали для забезпечення нагальної потреби для проведення термінових ремонтів», – прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Платформа «Україна – наш Дім» базується на таких основних принципах відбудови:

сприяння реконструкції екологічно сталими та енергоефективними способами

забезпечення громад засобами цивільного захисту

розширення доступу до житла та послуг для осіб з особливою вразливістю, обмеженнями мобільності та для постраждалих під час війни, у тому числі ветеранів

Цифрові інструменти

Також меморандум передбачає співпрацю в розробці цифрового управління відбудовою, яке полегшить оцінку пошкоджень та виокремлення потреб для відбудови.

Окрім цього, сторони розглянуть можливість створення віртуальної та фізичної мережі реконструкційних хабів у стратегічних місцях. Їх мета – консолідація, зберігання, розподіл та управління будівельними матеріалами, необхідними для ремонту та відбудови пошкодженого житлового фонду.

Інноваційні рішення

Міністерство інфраструктури та УВКБ ООН також мобілізують підтримку для розробки інноваційних рішень. Серед них впровадження житлових сертифікатів, які передбачені законопроектом №7198, що наразі розглядається Верховною Радою. Такі сертифікати відображатимуть оцінену вартість зруйнованого майна та можуть бути використані для купівлі нової квартири чи приватного будинку.

Відразу після прийняття законопроекту Міністерство інфраструктури розпочне роботу над розробкою підзаконних актів, які деталізують механізм отримання постраждалими компенсації за зруйноване та пошкоджене майно.

Меморандумом також передбачається співпраця в наступних питаннях:

надання гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), репатріантів та інших постраждалих від війни людей;

допомога цивільному населенню, яке проживає в районах, наближених до лінії зіткнення і сильно постраждалих від бойових дій та обстрілів.

УВКБ ООН вже тісно співпрацює з Урядом України, місцевою владою, ООН, громадянським суспільством та іншими партнерами, щоб підтримати найбільш уразливих осіб, які постраждали від війни – як людей, які залишилися на прифронтових територіях, так і тих, хто став переміщеними особами – отримати доступ до належного та гідного житла, особливо в зимовий період.