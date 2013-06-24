Вчора, 1 березня 2023 року, Міністерство фінансів України здійснило погашення 1-річних військових ОВДП на суму понад 27 млрд грн, випущених на аукціонах ОВДП 1 березня 2022 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Рік тому, на п’ятий день повномасштабного вторгнення рф в Україну, в екстремальних умовах Мінфін провів перший аукціон військових ОВДП, на якому інвестори підтримали державу на суму понад 8 млрд грн шляхом інвестування у 2-місячні та 1-річні військові облігації. Номінальний рівень дохідності за 2-місячними паперами (UA4000221436) склав 9,7%, а за 1-річними паперами (UA4000225668) – 11%.

«Ми вдячні всім інвесторам, які інвестували у цінні папери Уряду України протягом останнього року. Успішне погашення військових ОВДП сьогодні свідчить про здатність Уряду продовжувати утримувати фінансову стабільність України в умовах воєнного стану. Завдяки надходженням від військових облігацій нам вдалось забезпечити нагальні оборонні та соціальні потреби України. Військові облігації залишаються одним з основних джерел покриття дефіциту державного бюджету України», – прокоментував Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Всього завдяки випуску військових ОВДП держава залучила до державного бюджету понад 200 млрд грн у 2022 році, та близько 25 млрд грн у 2023 році.