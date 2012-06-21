Міністерство культури і інформаційної політики (МКІП) створило цифрову карту заходів до Дня Незалежності України з інформацією по областям.

На карті можна клікнути на бажану область і вибрати одне з більше трьох сотень цікавих подій, повідомляє пресслужба МКІП.

"Цифрова карта подій - це національна єдина платформа, яка буде висвітлювати події, присвячені 30-й річниці Незалежності. Проєкт охоплює всі області України. МКІП спільно з обласними державними адміністраціями проведе понад 300 заходів у рамках святкування Незалежності України. На цифровій карті кожна область має свою унікальну квітку-символ", - йдеться в повідомленні.

В інтерактивному форматі буде відображатися місце, час і дата подій з розгорнутою інформацією про саму подію. Карта також містить зручний функціонал пошуку по локації і датою і посилання на соціальні мережі та інші зовнішні ресурси.

Завдяки цифровій карті користувач зможе проглянути всю інформацію про події в конкретному місці і спланувати відвідування.

У головному святковому шоу "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни" візьмуть участь понад 30 виконавців. До 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні, а 24 серпня на центральній вулиці Києва - Хрещатику - відбудеться святковий парад Збройних Сил України. У ньому також візьмуть участь жінки-військові.