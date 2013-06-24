У межах співпраці Міністерства культури та національної спадщини Польщі, Solidarity Fund PL та Міністерства культури та інформаційної політики України в 2022 році було розпочато проєкт «Впровадження електронної системи реєстру Музейного фонду України». Відповідний меморандум про співпрацю підписано Фондом міжнародної солідарності та МКІП. Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає Урядовий портал.

Державна частина Музейного фонду України наразі налічує понад 12 мільйонів об'єктів. З початком повномасштабної війни потреба в діджиталізації музейних ресурсів України стала нагальною. Разом з обстрілами, пограбуваннями та руйнуваннями музеїв, знищується облікова документація, яка містить всю важливу інформацію про музейні цінності.

«Реалізація цього проекту дозволить розуміти статус та місцезнаходження кожного об‘єкту, зробить автоматизованою підготовку документів для переміщення, створить інтероперабельність з іншими реєстрами держави та європейськими культурними спільнотами. Працюємо задля збереження нашої спадщини», – розповів Олександр Ткаченко.

У рамках проекту буде створено електронний реєстр та проведені відповідні навчання фахівців, які з ними працюватимуть. Музеї чи установи, що уповноважені на зберігання об'єктів державної частини Музейного фонду України, зможуть самостійно інтегрувати до реєстру дані про музейні предмети, які в них зберігаються, реставруються, перевозяться або були втрачені.

Реєстр буде доступний для взаємодії з державними та міжнародними системами та сервісами для отримання дозволів на вивіз культурних цінностей та подальшої інтеграції України в мистецьку спільноту Європи. Окрім цього, відкриті дані реєстру будуть опубліковані на інформаційному веб-ресурсі для популяризації українського мистецтва та музейних колекцій.