За підтримки Міністерства соціальної політики України, благодійний фонд KSE Foundation, спільно з групою компаній Fozzy Group, забезпечили постачання 1 337 тонн продовольчої допомоги за 5 місяців з початку повномасштабного російського вторгнення. Завдяки підтримці з 23 країн, продуктові набори вже отримали понад 300 тисяч українців. Про це повідомляє прес-центр Міністерства.

Постачання продукції здійснюється в рамках меморандуму між Міністерством соціальної політики, KSE Foundation та Fozzy Group.

«Об’єднання спільних дій бізнесу, громадських організацій та держави - своєчасна допомога людям під час війни. Завдяки нашій співпраці з благодійним фондом KSE Foundation та компанією Fozzy Group понад 300 тисяч людей вже змогли отримати гуманітарну допомогу, а саме продукти харчування. Ця допомога була надана малозабезпеченим родинам з дітьми, людям з інвалідністю, людям похилого віку, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу. Ми продовжуємо роботу з партнерами пліч-о-пліч заради перемоги», - підкреслив важливість співпраці Костянтин Кошеленко, заступник Міністра соціальної політики України.

Зокрема, в рамках благодійного проєкту від іноземних благодійників було отримано крупи, свіжоморожену рибу, м’ясну, рибну та овочеву консервацію, картоплю, молоко, питну воду, шоколад та одноразовий посуд. У вигляді продуктових наборів допомогу отримали громадяни в 19 областях, зокрема, мешканці деокупованих територій.

«Забезпечення продовольчої допомоги - це комплексний процес. Нам потрібно було забезпечити швидке та системне постачання продукції по всій країні, з дотриманням умов зберігання для кожного виду товарів. І завдяки нашій співпраці з Міністерством соціальної політики та Fozzy Group ми вже змогли допомогти людям у 103 містах України», - заявила Світлана Денисенко, директор благодійного фонду KSE Foundation.

Так, розподіл отриманих товарів від іноземних виробників та постачальників здійснювався через торгові мережі Fozzy Group - 387 магазинів «Сільпо», «Фора», Траш!Thrash! та Fozzy C&C. Окрім того, частину продукцію було передано майже 100 благодійним фондам, громадським організаціям, лікарням та держустановам.

«У перші дні повномасштабного вторгнення ми почали отримувати сотні звернень про допомогу від лікарень, ЗСУ, фондів, волонтерів. Ми намагалися надати продути чи предмети першої необхідності всім. Та ми розуміли, що не зможемо протриматися довго тільки на запасах з наших складів. Тож ми звернулися по допомогу до наших багаторічних партнерів. Увесь світ був на стороні добра і України — і десятки наших постачальників також. Ми сформували перелік найнеобхіднішого відповідно до запитів, які до нас надходили. Та компаній, які готові були допомогти, виявилося більше – і не всі вони виробляли макарони чи молоко довгого зберігання. Так, до переліку консервації, снеків, засобів гігієни почали додаватися оливкова олія, свіжоморожена форель або 30 фур з дитячими товарами. Звісно, ми не перебирали – будь-яка допомога знадобиться. І якщо українці змогли доповнити свій раціон корисними для здоров’я продуктами від благодійників – ми точно цьому тільки тішилися», - зазначили у Fozzy Group.