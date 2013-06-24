До дня Святого Миколая Міністерство внутрішніх справ України оголосило конкурс дитячого малюнка на тему «Я у безпеці з МВС», який проходив з 1 по 16 грудня. Учасниками були діти віком до 14 років.

Оцінювалися роботи за тематичною відповідністю, творчим підходом, оригінальним рішенням у розкритті теми конкурсу. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, у такий спосіб у МВС вирішили запитати у дітей, чи довіряють вони співробітникам свою безпеку та чи розуміють які важливі завдання виконують сьогодні рятувальники і поліцейські, прикордонники і нацгвардійці.

«Як показав цей конкурс, всі діти виставили дуже високу оцінку нашій роботі. Можна сказати навіть так: 12 балів із 12 можливих. І це, безумовно, покладає на всі служби МВС додаткову відповідальність, оскільки саме довіра дітей надихатиме нас на щоденні звершення заради нашої спільної Перемоги», - зазначив Міністр.

За час проведення конкурсу надійшло понад 2500 малюнків, 400 з них відібрані за вимогами конкурсу і конкурсанти будуть нагороджені в регіонах, де проживають. Окрім того, прийнято рішення, що всі малюнки будуть передані пораненим бійцям підрозділів МВС, які сьогодні проходять лікування у реабілітаційних центрах.

«Впевнений, що саме така «терапія» дозволить нашим бійцям якнайшвидше одужати і повернутися у стрій, щоб і надалі самовіддано служити Батьківщині», - додав Денис Монастирський.

У день підбиття підсумків десять переможців були запрошені в Міністерство внутрішніх справ України для нагородження заохочувальними подарунками від керівництва МВС України.

Передивившись сотні робіт, Денис Монастирський визнав кращою роботу 4-річної Мілани з міста Ірпінь.

13-річна Дарина із Києва намалювала Ангела охоронця МВС. Відтак її роботу кращою визнав заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров. Також він передав подарунок від першого заступника Міністра Євгенія Єніна 9-річній Златі з міста Северодонецьк, яка представила на конкурс малюнок під назвою «Евакуація».

Малюнок Тетяни із Закарпатської області під назвою «МВС на захисті українського народу» визнав кращим заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Роботу «Крила МВС» Маркіяна із Львівської області відзначив заступник Міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко. Також він передав подарунок Євгенії із міста Київ за роботу «Поліцейський з крилами», яку визнали кращою у Національній поліції.

Заступнику Міністра внутрішніх справ Мері Акопян сподобалися картини 6-річної Анни із міста Дніпро - «Я і мої друзі у безпеці з МВС», та Дар’ї з міста Любомль, яка зобразила на малюнку Патрона, який несе службу з прикордонником.

Малюнок про безпечне місто з МВС, який намалювала Настя з міста Києва, відзначив Державний секретар Міністерства Юрій Лубкович.

Серед переможців і Настя із Києва. Їй 6 років, і вона зобразила на малюнку збиття ДСНС і Нацполіцією ворожих шахідів, за що отримала подарунок від директора Департаменту комунікації МВС Дмитра Андреєва.

На завершення керівники МВС влаштували переможцям конкурсу огляд спецтехніки, якою користуються поліцейські, надзвичайники та нацгвардійці. Також дітей розважали ляльки-велетні, з якими на згадку могли сфотографуватися усі охочі.