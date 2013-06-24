Новий очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості має перезапустити роботу відомства та трансформувати його роботу відповідно до потреб воюючої країни. Про це заявила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час представлення новопризначеного Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна колективу Міністерства, передає Урядовий портал.

«Ми впевнені, що переможемо у цій війні. І зараз перед нами відкривається нове вікно можливостей. Ми маємо розвивати вітчизняний сектор Military Tech. Адже Україна не може весь час покладатись виключно на зброю союзників. Вітчизняний сектор оборонної промисловості є пріоритетним для Президента і Уряду, як зараз, так і після закінчення війни. Адже в теперішніх війнах перемагає той, в кого більш сучасна зброя.

Олександр Камишін проявив неабиякі лідерські якості очолюючи «Укрзалізницю», тепер перед ним стоїть новий виклик – змінити підходи до роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості і зробити все можливе, щоб в найкоротші строки забезпечити армію зброєю українського виробництва», - заявила Юлія Свириденко.

Також Юлія Свириденко подякувала за роботу Павлу Рябікіну, який очолював Міністерство до цього.

Одним із перших завдань для нового очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості стане реформа «Укроборонпрому», яка передбачає реорганізацію Державного концерну в акціонерне товариство. Метою реформи є створення акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», 100 відсотків акцій якого належатимуть державі, а також затвердження статуту акціонерного товариства та Положення про наглядову раду акціонерного товариства.

Створення правонаступника Державного концерну «Укроборонпром» у вигляді акціонерного товариства сприятиме запровадженню моделі корпоративного управління у сфері оборонно-промислового комплексу, відповідно до рекомендацій з корпоративного управління суб’єктами господарювання Організації економічного співробітництва та розвитку. Це також сформує передумови для підвищення конкурентоспроможності підприємств оборонно-промислового комплексу, створить умови для залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.