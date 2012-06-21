Англомовний онлайн-марафон «Україна надихає», орієнтований на закордонну аудиторію, вийде в ефір у соціальних мережах Міністерства закордонних справ, закордонних дипломатичних установ України та ДУ «Український інститут» 24 серпня 2021 року та транслюватиметься в усіх часових поясах: від Японії до Каліфорнії на західному узбережжі США.

Головна мета проекту – показати, що Україна – це сучасна, інноваційна та креативна держава, яка динамічно розвивається. Що тут високо цінують свободу та різноманітність, що Україна – це країна можливостей, з високим потенціалом, здатна позитивно вражати.

Під час онлайн марафону глядачів привітають та розкажуть про нашу державу відомі українці – спортсмени, виконавці, митці, підприємці-новатори та усі, хто рухає країну вперед, формує її сучасний образ. Крім того, своїм досвідом та враженнями про Україну поділяться іноземці, які вже багато років успішно працюють та постійно проживають тут.

Закордонні глядачі зануряться в атмосферу сучасної України, почують її ритми, побачать приголомшливі краєвиди, відвідають мистецькі галереї, модні покази і знімальні кіномайданчики, дізнаються про ІТ інновації та секрети української кухні, побувають на великих стадіонах і спортивній тренувальній базі української збірної, а також зможуть навіть підкорити разом з українкою одну з найвищих та найскладніших у світі гірських вершин.

І, звісно, обов’язково пролунає «Крим – це Україна».

Запрошуємо до перегляду на офіційній сторінці України у Facebook - Ukraine.ua - за посиланням: https://www.facebook.com/UkraineUA.MFA.