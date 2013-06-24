Для розвитку переробки с/г продукції в Україні найголовніше – відкриття ринків на постійній основі та дешеве фінансування с/г товаровиробників. Ці дві базові речі спровокують масовий рух підприємців у переробку.

Про це Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів в інтерв’ю «Голосу Америки», повідомляє Урядовий портал.

«Якщо ми візьмемо усі наші зернові та олійні, а це приблизно 110 мільйонів тонн за минулий рік, то внутрішнє споживання було 20 мільйонів тонн. Із 90 мільйонів тонн ми переробляли десь 15-20 мільйонів, – це в першу чергу, на шрот, олію, соняшник та сою. Решта – це продаж зерна. Звичайно частину його можна переробляти», – стверджує він.

У більшості випадків, як говорить Микола Сольський, легше побудувати завод і зрозуміти який завод треба, аніж потім продати цю продукцію. Тому найважливіше, – це відкриття ринків. «Перший та великий крок, це Євросоюз. Завдяки керівництву України, вони оперативно відкрили ці ринки. Зараз треба з ними допрацювати це питання, щоб вони сказали: “це не на один рік, а назавжди”. Або ми домовимось про один текст, який працюватиме вже на увесь час. Він може бути приблизно такого характеру, що з наступного року ми даємо 30 % чогось, через рік 50 % і так далі. Але бізнес повинен зрозуміти, що далі це рішення не буде переглядатися», – зазначив він.

За його словами, ще одна базова річ, яка спровокує масовий рух у переробку, забезпечення з боку держави аграріїв дешевим фінансуванням. Потім це дасть хороший результат, адже той, хто працює в переробці, буде конкурентніший від просто продавця зерна.

«Коли ми говоримо про програми відновлення в Україні, то там можна вибудувати пріоритети, щоб у першу чергу спрямовувати кошти на переробку. І я думаю, що бізнес із задоволенням підхопить ініціативу та зробить, усе що потрібно. Головне, щоб держава відстояла ринки», – додав Міністр.