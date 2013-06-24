Під час робочого візиту до Вашингтону, Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Про це повідомляє Урядовий портал.

У зустрічі також взяли участь заступник Міністра фінансів Ольга Зикова та заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Сторони обговорили спільні проекти, які знаходяться на етапі реалізації, та подальші напрями співпраці.

Сергій Марченко подякував за чітку позицію Банку у цій неспровокованій війні рф, а саме за безумовну підтримку України, категоричне засудження дій росії і призупинення співпраці з країною-агресором.

«Завдяки співпраці з міжнародними партнерами, Україна має змогу підтримувати фінансову стабільність в країні, незважаючи на катастрофічні наслідки війни. Ми вдячні ЄБРР за вагомий фінансовий внесок, для нас важливо і надалі продовжувати співпрацю в умовах повномасштабного вторгнення. Зокрема у енергетичному секторі, підтримці територіальних громад, які постраждали від війни, диверсифікації енергопостачання, агробізнесу та МСП», - зазначив Сергій Марченко.

У серпні цього року Міністр фінансів України Сергій Марченко та Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо підписали угоду про внесення змін до Договору гарантії щодо Проекту модернізації мережі електропередачі. Зміни передбачають спрямування 97,3 млн євро на підтримку стійкості роботи НЕК «Укренерго». У червні НЕК «Укренерго» отримала від ЄБРР 50 млн євро на підтримку ліквідності.

У квітні 2022 року Рада Керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку вперше в історії Банку ухвалила Резолюції Ради Керуючих, які передбачають призупинення та зміну доступу росії та білорусі до ресурсів Банку.

У ході зустрічі Міністр фінансів зазначив, що сьогодні однією з першочергових задач Уряду є забезпечення стабільного опалювального сезону для громадян, в умовах агресивних дій рф із знищення критичної інфраструктури. Сторони обговорили можливу підтримку Банку у цьому питанні.

Довідково

ЄБРР є одним з найбільших інституційних інвесторів в Україні. Сукупний обсяг виділеного Україні Банком фінансування станом на серпень 2022 року становить 17,6 млрд євро в рамках 516 проектів.

В державному секторі на стадії реалізації знаходиться 9 спільних з ЄБРР проектів загальним обсягом позик 1,76 млрд євро (залучено державою або під державні гарантії).