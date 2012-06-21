Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає відвідати різноманітні заходи, приурочені до святкування Дня Незалежності України.

Про це Ткаченко написав у Телеграмі.

"Хочу запропонувати вам відчути себе українцями не лише піднімаючи тости за незалежність, сидячи у великій компанії. Це свято – прекрасний привід для того, щоб відвідати наші чудові музеї, згадати наше минуле. Зазирнути у сучасне мистецтво в артпросторах. Прогулятися з рідними та друзями у заповідниках, національних парках. Або сходити в кінотеатри та проглянути що до вподоби з прокату. Або ж обрати інший захід з переліку тих, що приурочені до 30-ї річниці Незалежності", - запропонував Ткаченко.

Він зазначив, що, зокрема, у Києві вже відкрилася виставка «Пектораль. Знахідка століття» на 2-му поверсі Музею історичних коштовностей України (Києво-Печерська лавра); з 20 по 21 серпня відбудеться фестиваль народних художніх промислів «Український бренд: Етніка» (Національний музей історії України); 22-24 серпня фестиваль «Мандруй Україною» (Пирогів); 22 серпня фестиваль «Ковчег» (Михайлівська площа).

За його словами, з іншими заходами в Україні можна ознайомитися за посиланням.

Ткаченко також закликав під час святкування бути відповідальними з огляду на COVID-19.

"В це знакове для країни свято важливо насамперед пам’ятати про безпеку. Власну, своїх рідних, друзів та людей, що вас оточують. Масові заходи під час святкування – не привід забувати про безпеку, аби убезпечити себе та оточуючих від нового спалаху COVID-19. З урахуванням того, що в Україні вже є штам вірусу «Дельта»", - написав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у межах відзначення 30-річчя Незалежності України відбудуться понад 150 святкових заходів по всій країні. Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня. Всі вони будуть об’єднані гаслом «Ти у мене єдина».