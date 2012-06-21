Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що проєктно-кошторисна документація ремонту церкви Чернівецького університету розроблена і залишилось знайти фінансування.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко повідомив у Телеграмі.

"Чернівецький університет. Атмосфера студентського кампусу, яка є тут, вражає не тільки абітурієнтів. Уявіть – навчатись чи працювати в одному з шести університетів світу, який поєднує в собі навчально-методичну роботу та одночасно є об’єктом ЮНЕСКО. Ба більше – в Україні він такий один. Тут гарно всюди. Корпуси, дендропарк, церква", - зазначив Ткаченко.

Ткаченко зауважив, що до карантину середня кількість туристів, які відвідували Чернівецький університет складала 100 тисяч. З пом’якшенням обмежень університет знову виходить на цю цифру.

"До речі, про церкву. У ній проходять свою практику майбутні священники. А ще тут один із найгарніших куполів церков у нашій країні. Та є але. Церкві необхідні реставраційні роботи, бо стіни піддались тріщинам, ігнорування яких може мати дуже сумні наслідки. Тріщини необхідно стягувати, а також серйозно укріпити фундамент. Проєктно-кошторисна документація розроблена, а отже залишилось знайти фінансування", - зазначив Ткаченко.

Міністр наголосив, що разом з головою Чернівецької ОДА області Осачуком Сергієм тримає ситуацію на контролі й найближчим часом, він впевнений, що вдасться повідомити хороші новини й буде результат.