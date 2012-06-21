Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив нового начальника Головного управління Національної поліції в місті Києві полковника поліції Івана Вигівського. До цього він очолював поліцію Полтавської області, повідомила пресслужба Нацполіції.

Міністр внутрішніх справ заявив, що від нового керівника очікує посилення уваги на забезпечення публічної безпеки, особливо напередодні 30-річчя незалежності України.

"Київ - місто, яке вимагає від нового начальника особливої уваги в організації роботи, доборі керівної ланки й у розв'язанні проблемних питань", заявив керівник Нацполіції Ігор Клименко.

Керівник МВС подякував Андрієві Крищенку за понад п'ять років роботи на посаді начальника Нацполіції Києва. На ній він перебував із 15 грудня 2015 року.

Ексначальник поліції Києва Андрій Крищенко подав рапорт про відставку. 10 серпня його задовольнили.

ДОВІДКА "УК"

Іван Вигівський народився 26 березня 1980 року на Житомирщині. Працювати в МВС розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

У 2015-2016 роках працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. У 2016-му Вигівського призначили на посаду заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Із 14 лютого 2020 року Вигівський обіймав посаду начальника ГУНП в Полтавській області. Має звання полковника поліції.