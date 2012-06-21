У серпні до України надійде ще 5 млн доз вакцини проти COVID-19.

Про це на презентації заходів до Дня Незалежності сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Сьогодні уже в Україну поступило майже 12 млн доз вакцини, 5,6 млн вже сьогодні захищають українців, близько 6 млн доз чекають на українців, плюс як мінімум 5 млн доз вакцини прийде в серпні на територію України, і це ще не все. Ми будемо продовжувати нарощувати темпи постачання вакцин в Україну", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що зараз Україна перебуває в зеленій зоні епідемічної небезпеки, і для того, щоб зелений рівень був і надалі, необхідно вакцинувати проти COVID-19 якомога більше громадян.

"Ми просимо під час проведення всіх заходів, які будуть присвячені святкуванню 30-річчю Незалежності нашої країни, промотувати вакцинальну кампанію", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 599 169 людей, з них отримали одну дозу – 3 599 167 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 033 616 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 632 783 щеплення. 1 серпня в Україні проти COVID-19 вакцинували 38 080 людей. Одну дозу отримали 27 722 людини, повністю імунізовані 10 672 особи.