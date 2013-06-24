Днями міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко взяв участь в онлайн-зустрічі міністрів медіа та культури Великої сімки. Він закликав міжнародних партнерів надати реальну підтримку українським медіа та працівникам сфери культури.

Під час зустрічі Олександр Ткаченко розповів та показав відео про російські військові злочини в Україні: як рф вбиває українців, веде агресивну інформаційну війну, вкладаючи в це величезні кошти, та загалом намагається стерти з лиця землі українську культуру та ідентичність.

«Закликав найбільші та найсильніші демократії світу переходити до реальних дій та реальної підтримки, яка буде виражатись саме в грошах, які будуть йти на конкретні потреби в Україну: на підтримку наших медіа, які працюють вже 116 днів цілодобово та без прибутку в Україні та на підтримку сфери культури та її працівників саме в Україні. Нам потрібна підтримка наших людей та реальна допомога партнерів саме тут — в Україні», — наголосив Олександр Ткаченко.

Водночас Міністерство культури та інформаційної політики України активно працює над реалізацією великої кількості проєктів, які допомагають розповсюджувати правду про війну та злочини росіян в Україні, збирати докази російської агресії, шукати підтримку для українців. «З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну цифрова трансформація культури набула нового значення. Інформаційна та комунікаційна складові діджиталізації стали важливими елементами спротиву окупантам. Під цифровою трансформацією ми розуміємо декілька основних напрямків. По-перше, це сама цифрова трансформація, яка має на меті реінженірінг існуючих послуг та сервісів. По-друге, це безпосередня оцифровка наявних предметів та культурних цінностей. По-третє, це цифрові-онлайн проєкти — як то онлайн музеї або інформаційні портали. Всі ці проєкти так чи інакше наближають нашу перемогу», — зазначила заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.

Один з найважливіших для МКІП проєктів — Culture Crimes — Злочини проти культурної спадщини. На цьому ресурсі зібрана інформація про об’єкти, постраждалі від воєнних злочинів російської армії. МКІП вже зафіксовано понад 380 випадків руйнувань та пошкоджень пам’яток архітектури, археології, релігії та історії. Цей ресурс допомагає фіксувати злочини для майбутніх міжнародних судів.

Проєкт «Поезія вільних» — на цьому ресурсі розміщені твори українців, що присвячені війні або створені під час війни. Адже війна спонукала людей на творчість, через яку проявляється біль, смуток, радість та нестримне прагнення до миру. У результаті на сьогодні маємо близько 20 тисяч віршів. Кожен з них — частина історії України та нашого культурного спадку.

«Моя війна» — це проєкт, де люди розповідають особисті історії про війну, діляться своїми переживаннями та емоціями. Наразі на порталі понад 5 млн переглядів. Цей ресурс дуже популярний серед міжнародних журналістів. Вони мають можливість прочитати реальні спогади людей. Історії доступні більш ніж 70 мовами.

Нагадаємо, з усіма проєктами МКІП можна ознайомитись на Об’єднаній платформі культури та медіа під час війни. Зараз там представлено більше 20 проєктів, повідомляє пресслужба відомства.