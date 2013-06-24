Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченкопровів онлайн-зустріч, у якій взяли участь Віце-прем'єр-міністр, Міністр культури та національної спадщини Республіки Польща Пьотр Глинський (Piotr Gliński) та Міністр культури Литовської Республіки Сімонас Кайрис (Simonas Kairys). Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністри створили робочу групу щодо функціонування Фонду Люблінського трикутника, який підтримуватиме оцифровку культурної спадщини України. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми маємо разом захистити та зберегти для прийдешніх поколінь культурну спадщину України. Адже вона є частиною Європи. Тільки спільними зусиллями, поглиблюючи дружні відносини між країнами, нам це обов'язково вдасться», - зазначив Олександр Ткаченко.

Визнаючи російську федерацію країною-агресором, що веде відкриту війну проти України та засуджуючи дії росії щодо нищення української культурної спадщини, Україна, Литва та Польща підтримають процес цифровізації об’єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні, а також створення цифрової платформи для їх архівування, охорони, розвитку, поширення та популяризації.

В умовах російської агресії важливо зберегти все українське, адже ворог прагне знищити ідентичність цілого народу. МКІП вже зафіксувало понад 250 злочинів росіян проти культурної спадщини України.