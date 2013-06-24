Рада міністрів оборони Європейського Союзу на засіданні Ради з питань закордонних справ, яке відбувається у вівторок у Брюсселі, схвалить пропозицію виділити Україні ще 500 млн євро на озброєння.

Про це напередодні засідання повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, який є ініціатором четвертого траншу Україні з міжурядового фонду мирних можливостей. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Українці чинять спротив, результат війни в цей момент не відповідає російським очікуванням. Українці зупинили російську армію. І ми маємо продовжувати підтримувати їх зброєю. Тому ми схвалимо ще 500 млн із фонду (мирних можливостей)», - висловив упевненість Боррель.

Він нагадав, що ситуація в Україні через війну, яку веде проти неї Росія, буде предметом обговорення глав оборонних відомств країн-членів ЄС за участю через відеозв'язок міністра оборони України Олексія Резнікова та заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Як повідомлялося раніше, з 500 млн євро передбачуваної допомоги 490 млн євро буде виділено на летальну та 10 млн євро – на нелетальну зброю.