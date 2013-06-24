Вчора, 31 травня, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет провів онлайн-зустріч із Федеральним міністром освіти, науки та досліджень Республіки Австрія паном Мартіном Полашеком. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили питання організації пунктів для складання НМТ в Австрії, проведення спільних досліджень та інноваційних проєктів, створення та підтримку мережі освітніх хабів за кордоном.

За інформацією пана Мартіна Полашека, майже 10 тис. дітей і студентів, які вимушено виїхали з України, інтегровані до навчання в Австрії, зокрема за вітчизняними освітніми програмами, а українські вчителі мають можливість працювати в закладах освіти.

Сергій Шкарлет висловив вдячність пану Мартіну за готовність організувати центри для складання НМТ в Австрії та допомогу австрійських колег у наданні психологічної підтримки нашим дітям та вчителям.

«Наразі для української молоді створені стипендіальні програми, а для науковців та дослідників передбачена можливість обміну досвідом з австрійськими колегами та робота в наукових установах країни. Переконаний, що розвиток освітньо-наукової співпраці між нашим країнами поглиблюватиметься та наповнюватиметься новими ініціативами», – зазначив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, Міністр освіти і науки України і голова департаменту Партнерства з Кембриджським університетом обговорили реформи шкільної освіти в Україні.