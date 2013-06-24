Міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час візиту до Литви обговорила з Міністром соціального захисту та праці Литовської Республіки Монікою Навіцкене умови перебування та програми підтримки тимчасово переміщених українців. Про це повідомляє Урядовий портал.

У Литовській Республіці зареєструвалися близько 54 тисячі тимчасово переміщених громадян України. З них більше 21 тисячі – це діти, а переважна більшість дорослих – жінки.

Після прибуття до Литви, громадяни України та члени їхніх сімей мають звернутися до Реєстраційних центрів, які відкриті, зокрема, у містах Вільнюс, Алітус, Клайпеда, Каунас, Шяуляй. Під час реєстрації громадянам України надається детальна інформація щодо умов перебування на території Литви, вони також можуть отримати тимчасове житло, харчові набори, медичну допомогу, отримати інформацію щодо соціальних виплат.

Литва надає тимчасово переміщеним з України посвідку на тимчасове проживання у Литві з гуманітарних міркувань. Ця посвідка дає право на освіту, медичне страхування, право на постійне проживання терміном на один рік з можливим продовженням до трьох років, доступ до ринку праці, соціальної допомоги на рівні з громадянами Республіки.

Громадяни України можуть влаштовуватись на роботу відразу після прибуття до Литви з біометричними паспортами. За інформацією Міністерства соціальної політики та захисту праці Литовської Республіки, понад 7,6 тисячі громадян України працюють легально у Литві. Це третина тимчасово переміщених українців працездатного віку.

Переміщені українці, які працюють, вже сплатили за цей час понад 3 мільйона євро податків, тільки у квітні - майже 2 мільйона євро. Середній заробіток громадян України у Литві складає близько 900 євро після сплати податків. За інформацією Служби зайнятості Литви, понад 8,7 тисячі громадян України шукають роботу.

Українським дітям у Литві гарантується безкоштовне відвідування дитячих садків та шкіл. Станом на травень 2022 року литовські школи відвідують понад 8 тисяч, а дитячі садки – понад 2,6 тисячі українських дітей. Діти отримують безкоштовні обіди у школах, можуть безоплатно користуватись громадським транспортом та відвідувати гуртки у позашкільний час.

За безпосереднього сприяння Посольства України у Литві у квітні у містах Вільнюс та Каунас розпочала свою діяльність Міжнародна українська школа. У деяких школах у Вільнюсі почали факультативно викладати українську мову, літературу та історію.

Зараз опрацьовується питання організації безкоштовних літніх таборів в Литві для українських дітей.

Близько 300 українських студентів безкоштовно продовжили своє навчання у вищих навчальних закладах Литви та отримують стипендії у розмірі 300 євро.

Для громадян України організовані безкоштовні курси литовської мови. У бібліотеках українці можуть безоплатно отримати читацькі сертифікати, доступ до комп’ютерів та бездротового Інтернету, освітніх заходів, дитячих сенсорних читань, виставок та інших культурних заходів, доступ до настільних та інтерактивних ігор. У багатьох бібліотеках створені українські куточки для дітей.

У багатьох литовських містах проїзд у громадському транспорті для громадян України є безкоштовним, крім того, безкоштовно можна подорожувати Литвою потягом.

Оскільки частина тимчасово переміщених українців вже повертається додому, то з травня «Stiprus kartu» організовано безкоштовні автобуси за маршрутом Каунас-Львів, Вільнюс-Львів (3-4 рази на тиждень). А з 1 червня такі автобуси будуть відправлятися щоденно.