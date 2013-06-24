Днями Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет спільно з Міністром освіти науки, культури і спорту Республіки Вірменія Жанною Андреасян та Главою Благодійної організації «Благодійний фонд «імені Святого Григорія Просвітителя» Суреном Сарданяном підписали Меморандум про наміри щодо розвитку Міжнародної українсько-вірменської школи. Про це повідомляє Урядовий портал.

Також під зустрічі були присутні Тимчасово повірений у справах України в Республіці Вірменія Олександр Сенченко і Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Вірменія в Україні Володимир Карапетян.

Головні питання, які були обговорені, це – розширення безпечного та цікавого освітнього простору для українських учнів, щоб надавати справжні, живі можливості для розвитку та розкриття неоціненного потенціалу кожної дитини задля мирного майбутнього як України, так і всього світу.

«Відкриття такої школи – це ще один крок в об’єднанні сил освітян в боротьбі за мир, приклад міжнародного освітнього та культурного співробітництва двох країн, який нагадує, що основною цінністю світу є людське життя», – зазначив Сергій Шкарлет.

Міжнародна українсько-вірменська школа створена з метою укріплення співробітництва у сфері освіти, обміну професійним досвідом та поглибленням вивчення культурної спадщини, наукових досягнень України та Вірменії. Будівля школи зведена вірменською громадою міста Одеси. Відкриття закладу планується на вересень 2023 року. Крім того, на базі Міжнародної українсько-вірменської школи буде створений науково-креативний Центр для дітей, який буде тісно співпрацювати з відомим у світі Центром креативних технологій «Тумо» (Вірменія).