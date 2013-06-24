5 травня, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський спільно з колегами відвідалинаселені пункти Київської області, які зазнали масштабних обстрілів та воєнного терору з боку російських загарбників - м. Ірпінь, с. Дмитрівка та смт Гостомель. Про це повідомляє Урядовий портал.

За результатами робочої зустрічі міністри внутрішніх справ України, Естонської Республіки, Латвійської Республіки, Литовської Республіки та Республіки Польща спільно задекларували бажання інтенсифікувати та розвивати співробітництво, зокрема, шляхом:

зміцнення зусиль у боротьбі з транскордонною злочинністю, зокрема, з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон, боротьбі з торгівлею людьми;

посилення захисту від посягань кримінального характеру громадян України, які вимушено покинули територію України та тимчасово перебувають на території держав-членів Європейського Союзу;

сприяння у відновленні поруйнованої війною інфраструктури МВС України;

надання допомоги для вирішення першочергових потреб органів системи МВС у відсічі збройної агресії російської федерації та обмін досвідом у сферах компетенції відповідних Міністерств.

Денис Монастирський висловив вдячність своїм колегам, які першими приїхали підтримати Україну.

«Дякую вам за мужність не тільки тому, що ви приїхали до нас, а й за те, що допомагаєте Україні у цей непростий час. Боротьба триває, попереду нас великі виклики, які пов’язані як з продовженням і завершенням цієї жахливої війни, так і з ліквідацією її наслідків», - сказав очільник МВС України.

Спільна декларація міністрів передбачає співпрацю щодо пришвидшення розслідування воєнних злочинів, які вчиняють російські військовослужбовці в Україні. Також можливість допомоги у тих потребах нашим службам і органам системи МВС, які співпрацюють напряму зі службами та органами вищевказаних країн, та іншими країнами Європейського Союзу. Крім цього, важливим є допомога щодо гуманітарного розмінування.

«Ми розуміємо, що на розмінування територій України підуть роки. Швидкість тут є ключовою. Тому що наразі і погода, і пора року, на жаль ускладнює цей процес. І якщо ми втратимо цей час, ми втратимо й можливість знайти вибухонебезпечні предмети, які, на жаль, будуть приносити скорботу в українські будинки дуже довго», - наголосив Денис Монастирський.

Сторони домовилися сприяти створенню необхідних умов для інтенсифікації співробітництва в інших сферах, що становлять взаємний інтерес.