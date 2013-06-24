міністерство оборони білорусі прокоментувало вибухи та спалахи, які очевидці бачили в ніч із 10 на 11 серпня в районі аеродрому «Зябрівка» під Гомелем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reform.by.

«У зв'язку з зверненнями, які надходять до міністерства оборони про спалахи, що сталися на ділянці місцевості Зябрівка Гомельської області, повідомляємо, що 10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає», - йдеться у повідомленні міноборони білорусі.

Про яку техніку йдеться і що це може означати — зрозуміти з повідомлення білоруських військових неможливо.

Нагадаємо, моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила, що в ніч із 10 на 11 серпня в районі білоруського аеродрому Зябрівка пролунали вибухи.

У липні повідомлялося, що аеродром Зябрівка, розташований у гомельській області білорусі, повністю контролюється росіянами і там облаштовувалась російська військова база.