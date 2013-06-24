Українські захистники продовжують успішний контрнаступ на північ від Харкова, відбиваючи кілька міст і сіл у напрямку російського кордону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Tвіттері.

«Українські військові продовжують контратаку на північ від Харкова, відбиваючи кілька міст і сіл у напрямку російського кордону. Через надання росією пріоритету операціям на Донбасі елементи, розгорнуті в Харківській області, залишилися вразливими для мобільних і високомотивованих українських контрнаступальних сил», – заявили у британському відомстві.

У Міноборони додали, що незважаючи на певний успіх росії в оточенні Харкова на початкових етапах повномасштабного вторгнення, вона вже вивела свої частини з цього району для реорганізації та поповнення своїх сил після великих втрат.

«Виведення російських військ з Харківської області є мовчазним визнанням нездатності росії захопити ключові українські міста, де вони очікували обмеженого опору населення», – заявили у відомстві.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет, авіабомб.