До фізичних та юридичних осіб, які причетні до вилучення та знищення документів в архівних установах на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, Криму та м. Севастополі, будуть застосовані санкції. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Уряду 12 липня, повідомляє Урядовий портал.

Проект розпорядження підготувало Мінреінтеграції на основі даних Держархівслужби.

Персональні санкції до цих осіб застосовуватимуться на 5 років. Вони передбачають блокування активів, неможливість виведення капіталів за межі України, заборону передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності та інше.

Відповідні пропозиції про застосування санкцій будуть передані на розгляд РНБОУ.

Нагадаємо, Мінреінтеграції ініціювало удосконалення державної санкційної політики.