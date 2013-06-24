Мінреінтеграції спільно з МКЧХ передали постійні системи позначення мінної небезпеки до Бучанської територіальної громади Київської області. Про це повідомляє Урядовий портал.

Надані Міністерством постійні знаки мінної небезпеки використають для маркування небезпечних територій громади, де було підтверджене забруднення вибухонебезпечними предметами. Також ними замінять тимчасові позначки, які є менш стійкими до складних метеорологічних умов.

Постійні системи позначення мінної небезпеки розповсюджуються Мінреінтеграції з метою зменшення соціального, економічного й екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя населення деокупованих територій.

Загалом Мінреінтеграції вже передало 2200 постійних систем позначення мінної небезпеки до громад на звільнених територіях Київщини, Сумщини та Харківщини.