Вчора, 9 березня, Мінреінтеграції спрямувало 12,3 млн гривень на банківські рахунки осіб, звільнених з російського полону. Ще 6,5 млн гривень надійшло сім’ям незаконно утримуваних рф українських громадян. Про це повідомляє Урядовий портал.
Таким чином, державну грошову допомогу по 100 тис. гривень отримали ще 123 звільнених з полону. А також – 65 родин військовополонених.
Факти позбавлення свободи цих осіб внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія при Мінреінтеграції.
Нагадаємо, що у січні-лютому цього року Мінреінтеграції перерахувало по 100 тис. гривень державної допомоги 103 звільненим з полону.