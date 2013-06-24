Відбулася робоча зустріч представників офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обговорили взаємодію в питанні повернення тіл військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України.

Представники офісу Уповноваженого зазначили, що наразі виконуються всі зобов’язання перед родинами загиблих захисників, але для більш ефективної роботи необхідна підтримка міжнародної організації.

Представники Червоного Хреста запевнили у готовності співпрацювати та в межах своєї компетенції допомагати Україні в цьому чутливому питанні.

Нагадаємо, за сприяння Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка забезпечено передачу та репатріацію 566 тіл воїнів, які віддали своє життя за Україну.