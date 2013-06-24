Уповноважений із питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко взяв участь у зустрічі з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти (МКЗБ). Обговорили можливості співробітництва. Про це повідомляє Урядовий портал.

Одним із завдань, що наразі постали перед офісом Уповноваженого, є ідентифікація полеглих за відсутності їхніх родичів, які виїхали від війни за кордон. У цьому допомога МКЗБ буде доречною та важливою: комісія разом з Мінреінтеграції напрацьовує процес відбору зразків ДНК поза межами України.

МКЗБ – міжурядова організація з головним офісом у Гаазі, що допомагає шукати осіб, зниклих безвісти внаслідок збройних конфліктів, порушень прав людини чи стихійних лих. У тому числі – ідентифікувати їх за ДНК.

Також сторони домовились про те, що інформація, яку збирає МКЗБ, буде оброблятися та передаватися нашим правоохоронцям для подальшої доказової роботи.