Міністерство соціальної політики України нагадує, що в Україні за телефонним номером 15-47 цілодобово та безкоштовно діє «гаряча лінія» з питань протидії торгівлі людьми. Про це повідомляє Урядовий портал.

За телефоном 15-47 звертаються особи, які постраждали від торгівлі людьми (або вважають себе постраждалими), або особи, яким стало відомо про такі випадки.

На «гарячій лінії»: надаються фахові інформаційні, психологічні та юридичні консультації чоловікам та жінкам чи рекомендації щодо подальших дій або можливої допомоги.

На сьогоднішній день роботу «гарячої лінії» забезпечують 15 фахівців, серед яких кваліфіковані юристи та психологи. Команда гарантує анонімність та конфіденційність інформації кожного дзвінка.

Дзвінки є безкоштовними зі стаціонарних та мобільних телефонів.