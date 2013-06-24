Верховна Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України. За це проголосували 282 депутати.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі написав: «Міні­стерство соціальної політики очолить Оксана Жолнович. Парламент підтримав її призначення на посаду». За його словами, в умовах повномасштабної війни кількість громадян, яким потрібні допомога та соціальний захист держави, значно зросла. Мета уряду й Мінсоцполітики — підтримати кожного, хто цього потребує. Це пріоритетне завдання для нової очільниці міністерства.

Оксана Жолнович із 2020 року очолювала департамент соціальної політики та охорони здоров’я Офісу Президента. З 2019-го до 2021 року була радницею міністра соціальної політики. Працювала в царині захисту осіб з інвалідністю.

Вона доцент кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Раніше Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики.