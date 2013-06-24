Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що в рамках меморандуму з Міжнародною організацією Red Rose CPS передано перший реєстр заяв на виплату допомоги, що були подані через соціальну платформу єДопомога. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Мінсоцполітики разом з Red Rose CPS реалізує пілотний проект стосовно фінансової підтримки уразливих категорій внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю-пенсіонерів, у рамках якого передано 40 000 заяв стосовно 48 270 людей. Усі заяви успішно пройшли верифікацію, а зазначені категорії підтверджені. Розмір допомоги складатиме 2 000 гривень на кожну особу протягом 3 місяців поспіль», - повідомила Міністр соціальної політики України.

Також Марина Лазебна підкреслила, що Мінсоцполітики продовжує докладати максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, які можуть надати грошову допомогу українцям, що постраждали від війни.

Нагадуємо, соціальна платформа єДопомоганадає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

Рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації.

Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.