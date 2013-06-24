Заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко зазначив, що Міністерство під час війни постійно працює над спрощенням процедури отримання пенсій та інших соціальних виплат. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами Віталія Музиченка, українці можуть зняти готівку зі своїх банківських рахунків на касах супермаркетів. Така можливість також поширюється і на пенсійні виплати.

Не кожен населений пункт України має розвинену банківську інфраструктуру, що ускладнює процедуру отримання коштів багатьом громадянам. Для вирішення цієї проблеми людям надано можливість отримати готівку не тільки в банківських відділеннях або банкоматах, але і через каси торгових мереж.

«При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку. Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тисяч гривень одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни», - пояснив заступник Міністра.

Віталій Музиченко також наголосив, що ніхто не зобов'язує пенсіонера отримувати свою пенсію саме в такий спосіб. Це лише додаткова можливість, покликана спростити процедуру отримання готівки.

Перебуваючи за кордоном, людина також може отримувати українську пенсію: пенсія просто нараховується на банківський рахунок, і людина може скористатися нею у будь-якій країні світу.

Якщо громадянин отримує свої пенсійні виплати у відділеннях «Укрпошти», то для отримання нарахованих йому грошей за кордоном йому доведеться відкрити рахунок у банку і перевести на нього нарахування пенсії.

Людина для доступу до своїх коштів має змінити спосіб виплати або систему виплати. Вона може дистанційно відкрити банківський рахунок.

Якщо у пенсіонера вже відкрито рахунок у банку, то нарахування пенсійних виплат можна перевести з відділення «Укрпошти» на банківський рахунок у віддаленому режимі. Для цього слід змінити реквізити для виплат у своєму електронному кабінеті Пенсійного фонду.

Є також можливість змінити відділення «Укрпошти», в якому проводитиметься виплата пенсії. Для цього достатньо здійснити дзвінок на гарячу лінію поштової компанії.