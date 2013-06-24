Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко зазначив, що міністерство під час війни постійно працює над спрощенням процедури отримання пенсій та інших соціальних виплат.

За словами Віталія Музиченка, українці можуть зняти готівку з банківських рахунків у касах супермаркетів. Така можливість поширюється і на пенсійні виплати. Не кожен населений пункт України має розвинену банківську інфраструктуру, що ускладнює процедуру отримання коштів багатьом громадянам. Для розв’язання цієї проблеми людям надано змогу отримати готівку не тільки в банківських відділеннях або банкоматах, а й через каси торговельних мереж.

«Під час розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку. Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тисяч гривень одноразову виплату коштів без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається саме в період війни», — пояснив заступник міністра. Віталій Музиченко наголосив, що ніхто не зобов’язує пенсіонера отримувати пенсію саме в такий спосіб. Це лише додаткова можливість, покликана спростити процедуру отримання готівки.

Перебуваючи за кордоном, людина може отримувати українську пенсію: пенсію нараховують на банківський рахунок, і можна скористатися нею в будь-якій країні. Якщо громадянин отримує свої пенсійні виплати у відділеннях Укрпошти, то для отримання нарахованих грошей за кордоном йому доведеться відкрити рахунок у банку і перевести на нього нарахування пенсії.

Людина для доступу до своїх коштів має змінити спосіб або систему виплати. Вона може дистанційно відкрити банківський рахунок. Якщо в пенсіонера вже відкрито рахунок у банку, то нарахування пенсійних виплат можна перевести з відділення Укрпошти на банківський рахунок у віддаленому режимі. Для цього слід змінити реквізити для виплат у своєму електронному кабінеті Пенсійного фонду.

Є змога змінити відділення Укрпошти, в якому проводять виплату пенсії. Для цього достатньо здійснити дзвінок на гарячу лінію поштової компанії, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.