Вчора, 2 червня Міністр соціальної політики України Марина Лазебна провела зустріч з Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр Лазебна подякувала в особі Посла королівській сім’ї, Парламенту та Уряду Великої Британії за підтримку України та українського народу в боротьбі проти російського загарбника. «Британія надала прихисток майже 54 тисячам українських громадян, третина з яких - діти віком до 18 років, даючи їм шанс на майбутнє, право на мирне небо, на продовження освіти. Британія - лідер в оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора», - зазначила Міністр.

Основними темами розмови були захист прав та інтересів українських громадян з акцентом на гендерний аспект вимушено переміщених за кордон та всередині країни та спільні дії сторін з післявоєнної відбудови України.

Марина Лазебна поінформувала про заходи, які вживаються Урядом України, направлені на забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживали або проживають на окупованих територіях, програми надання грошової допомоги, зокрема у співпраці з міжнародними організаціями.

Сторони також обговорили Національний план відновлення України та напрямки допомоги у соціальній сфері, до яких може приєднатися Уряд Британії.

Міністр запропонувала Британській стороні долучитися до відбудови пошкоджених та зруйнованих центрів комплексної реабілітації для людей з інвалідністю у Львівській, Київській та Вінницькій областях. Їх реалізація дозволить суттєво збільшити охоплення реабілітаційними послугами людей, які їх потребують, особливо в умовах стрімкого росту інвалідизації суспільства під час війни.

Також сторони обговорили важливість спільних дій та створення умов для надання послуг комплексної реабілітації жінок та дітей, постраждалих від насильства та торгівлі людьми у воєнний час, та відмітили нагальність започаткування міжнародної превентивної інформаційної кампанії.

За результатами зустрічі сторони домовились найближчим часом продовжити роботу з напрацювання конкретних шляхів співробітництва в зазначених сферах.