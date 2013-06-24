Костянтин Кошеленко, заступник Міністра соціальної політики України, та Метью Голлінгворт, директор Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні, уклали договір щодо фінансування чергового етапу модернізації Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Про це повідомляє прес-центр Мінсоцполітики.

Наша співпраця з Всесвітньою продовольчою програмою ООН дуже важлива. Враховуючи обмежені ресурси державного бюджету, фінансова підтримка, яку ми отримуємо за цим договором, дає можливість продовжувати ефективну цифровізацію соціальних послуг, а також забезпечує підвищення рівня доступності соціальних послуг, в тому числі шляхом автоматизації та централізації процесів соціального захисту, розвитку інформаційної взаємодії та створення нових електронних сервісів для громадян”, – зазначив Костянтин Кошеленко.

«Наша співпраця в межах ЄІССС полегшить людям отримання життєво важливої допомоги як від Уряду, так і від міжнародних організацій саме у той час, коли вони її найбільше потребують», – сказав Метью Голлінгворт, Представник ВПП і Директор Всесвітньої Продовольчої Програми в Україні. - Поки ми перебуваємо в країні, щоб надавати екстрену допомогу, ми також працюємо над відновленням і зміцненням систем, які залишаться і підтримуватимуть українців у довгостроковій перспективі».

Даний договір забезпечить модернізацію Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та надасть можливість реалізувати наступне для громадян України:

1. єДопомога. Інтеграція та обмін даними між ЄІССС та платформою єДопомога дозволить швидше та зручніше отримувати інформацію міжнародним організаціям щодо потребуючих грошової допомоги. Також буде прискорена верифікація даних, що направлені заявниками через платформу єДопомога.

Таким чином взаємодія з міжнородними організаціями стає більш ефективною. Отримати грошову допомогу зможе більша кількість громадян.

2. Субсидії. Завдяки модернізації ЄІССС первинна верифікація та подальша передача заяв з питань призначення житлових субсидій та пільг, поданих в електронному вигляді, стане більш швидкою. Також будуть реалізовані доопрацювання взаємодії всіх ланок процесу, що унеможливить помилки та прискорить прийняття рішень щодо надання субсидії або пільги.

3. Облік та допомога для внутрішньо переміщених осіб. Для зручності працівників соцзахисту буде автоматизовано звітність та переведення особової справи внутрішньо переміщеної особи з одного органу соцзахисту в інший.

4. Централізований банк даних з проблем інвалідності (ЦБІ). Для користувачів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю будуть впровадженні доопрацювання, що дозволять оптимізувати та автоматизувати звітність, реєстри, актуалізувати шаблони договорів тощо. У підсумку це дозволить ЦБІ зробити більш зручним та швидким для користувачів.

5. Швидка взаємодія із громадянами. Розроблення підсистеми ЄІССС задля направлення інформаційних повідомлень на електронні пошти та через СМС громадянам, що вже отримують соціальні послуги або мають право на них.

6. Соціальний веб-портал призначений для онлайн роботи зовнішніх користувачів​​.Тобто портал дозволить вирішити ряд питань та покращить надання послуг і взаємодію між державою, громадянами, надавачами й отримувачами соціальних послуг та іншими стейкхолдерами.

Наприклад, реалізація “Кабінету Банку” для користувачів–співробітників банківських установ, що здійснюють виплати соціальних допомог. Кабінет забезпечить можливість вивантаження виплатних відомостей щодо допомог та завантаження інформації щодо стану виплати коштів отримувачам допомог.

Нагадаємо, 10 жовтня Мінсоцполітики та Всесвітня продовольча програма ООН уклали перший договір щодо фінансування з боку ВПП ООН щодо модернізації Єдиної інформаційної системи соціальної сфери для централізованої технології автоматизації процесів соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.