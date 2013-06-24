Міністр соціальної політики Оксана Жолнович взяла участь у відкритті «Пункту Незламності» в будівлі Міністерства, за адресою м. Київ, вулиця Еспланадна, 8/10. Приміщення відкрите для відвідувачів з 10:00 до 20:00. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністерством було вжито заходів для забезпечення роботи установи в умовах аварійних відключень електроенергії та зв‘язку. Це дозволило відкрити автономне приміщення і для відвідувачів.

«При аварійних відключеннях вулицю огортає темрява, тому ми створили невеличкий простір світла і тепла. Сюди може зайти кожен щоб зігрітися, скористатися супутниковим інтернетом для зв‘язку з рідними та просто перепочити в затишку», - зазначила Оксана Жолнович.

«Пункт Незламності» під назвою «Теплиця» відкрито Мінсоцполітики у співпраці з Благодійним фондом «Солом’янські котики», який організаційно забезпечує роботу пункту.

«Теплиця - автономний острівок безпеки на випадок тривалих відключень. Одна вже працює у Солом’янському районі і ми на практиці знаємо, що такий пункт - це, насамперед, команда, яка налагоджує роботу, - розповідає виконавчий директор фонду «Солом’янські котики» Андрій Єрофєєв. - У Теплиці в Мінсоцполітики теж позмінно перебувають волонтери фонду. І вони не тільки слідкують за порядком, вони створюють атмосферу затишку. Ми хочемо, аби теплиці ставали центрами тяжіння для активних людей. І щоб, окрім базових послуг, відвідувачі знаходили тут підтримку та відчуття безпеки».