У рамках Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською, Мінсоцполітики спільно з організацією Save The Children у липні проведено три дводенних онлайн-тренінги на тему: «Перша психологічна допомога для працівників допомогаючих професій». Про це повідомляє прес-центр Мінсоцполітики.

Перша психологічна допомога – це загальновизнана, проста й дієва методика забезпечення первинної підтримки людей у кризових ситуаціях.

69 тренерів з числа працівників регіональних центрів соціальних служб успішно пройшли навчання з першої психологічної допомоги.

В результаті проходження тренінгу кожен учасник отримав сертифікат, який дає право навчати першій психологічній допомозі фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, які працюють у територіальних громадах.

Пройшовши такі навчання, фахівці отримують набір навичок та вмінь, володіння якими допоможе їм у роботі з дітьми обмежити прояви стресу, який виникає як наслідок нещасних випадків, стихійних лих, конфліктів, міжособистісного насильства та інших кризових ситуацій.

Такі тренінги стануть у пригоді всім, хто працює з дітьми і заради дітей, незалежно від їх професійного досвіду і підготовки.

Водночас для дієвої підтримки тренерів після проведення тренінгів сформовані дві супервізійні групи для учасників. З 1 по 10 серпня в кожній групі проведено 2 сесії для обговорення питань, які залишилися поза увагою учасників під час тренінгу, для обміну досвідом та для зворотного зв’язку.

Навчання завершено, попереду планування і проведення навчань для фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, яке буде розпочато найближчим часом у регіонах.