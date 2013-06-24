Міністерство соціальної політики звернулось до військово-цивільних адміністрацій та територіальних громад щодо можливого використання залишків субвенцій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Майже п’ять місяців повномасшабної війни, розв’язаної російською федерацією, не залишили осторонь жодного українця. Численні руйнування, загиблі серед військових і цивільного населення, постраждалі від війни, а також ті, хто вимушений був покинути власний дім, який вщент зруйнувала російська армія.

Над подоланням різноманітних викликів працюють усі гілки і рівні влади, неабиякий пласт ліг на плечі саме місцевого рівня — як для підтримки громадян, так і для захисту території.

Для ефективного використання всіх інструментів та коштів, влада ухвалила рішення (Закон України „Про внесення змін до розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України” від 15.03.2022 No 2134-IX), аби дозволити громадам скеровувати залишки коштів за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, збережених на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року, на нагальні потреби, пов’язані з воєнним станом:

на заходи територіальної оборони:

задоволення продовольчих потреб цивільного населення;

евакуацію / вивезення / переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця — йдеться про оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян;

оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.

Міністерство соціальної політики рекомендує громадам розглянути питання щодо можливості спрямування залишків коштів, які виникли у 2021 році за результатами проведених закупівель, в рамках реалізації субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, на заходи територіальної оборони та розміщення внутрішньо переміщених осіб — як на нагальні потреби в умовах воєнного стану.

«Ми в активній фазі війні і всі маємо думати, як ефективніше використати усі наявні ресурси. У разі, якщо у громадах є кошти на рахунках, які залишись від субвенцій, спрямованих саме на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, які, до прикладу, лишились після виконання програми або громада не могла і не має можливості виконати програму, то можна спрямувати їх на нагальні потреби часу та ситуації у регіонах. Зараз саме той момент, коли ми маємо використати всі інструменти на всіх рівнях для підтримки наших людей та задля перемоги України. Звичайно, кожна громада та ВЦА вирішуватиме самостійно, тож ми чекаємо відповідей», — зазначила заступник Міністра з питань європейської інтеграції Анна Сергєєва.