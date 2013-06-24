У понеділок, 20 березня, за ініціативи Міністерства молоді та спорту України розпочалася серія навчальних онлайн тренінгів для 600 координаторів соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» щодо ефективної взаємодії з ветеранами війни, Захисниками та Захисницями України у громадах. Про це повідомляє Урядовий портал.

Його розроблено фахівцями Соціально-психологічного центру м. Славутич, який належить до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України.

«Активні парки»– це урядовий проект, що покликаний залучити всі верстви населення до оздоровчої рухової активності на свіжому повітрі. Станом на сьогодні в Україні створено 750 активних парків. Їх роботу забезпечують професійні координатори – фахівці, які допомагають впроваджувати оздоровчу рухову активність серед усіх верств населення, у тому числі осіб з інвалідністю.

Відкриваючи захід, Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна зазначила, що Мінветеранів розглядає ветеранський спорт і фізичну активність як важливий елемент інтеграції у громади українських Захисників і Захисниць після повернення з війни.

До того, Україна має чимало спортивних амбасадорів серед ветеранів і ветеранок – учасників “Ігор Нескорених” та “Ігор Воїнів”, які попри контузії, поранення і каліцтва, не тільки повернулися до мирного життя, а й активно займаються спортом. Вони власним прикладом показують ветеранській спільноті, що можна себе подолати, знайти себе в мирному житті та повноцінно жити, наголосила Юлія Лапутіна.

Вона привела приклад відомої парамедикині добровольчого підрозділу “Ангели Тайри” – Юлії Паєвської “Тайри”, яка після повернення з російського полону змогла досягти успіхів у спортивних змаганнях Warrior Games і наразі всьому світові розповідає про Україну.

«Ми прагнемо, щоб у нас була не лише національна збірна. Ми хочемо, щоб на рівні громади був свій спортивний приклад серед тих, хто брав участь у бойових діях, подолав себе і залучив якомога більше своїх побратимів і посестер до фізичної активності, до здорового способу життя, – наголосила Юлія Лапутіна. – Такі люди зазвичай стають активними і потім самі стають менторами і залучають інших до такої активності».

Очільниця Мінветеранів також зазначила, що сьогодні діяльність таких “Активних парків” слугує для зміцнення стійкості громад.

«Люди завдяки таким майданчикам будуть спілкуватися, розуміти проблеми один одного. Це буде тренд на здоровий спосіб життя. Ми віримо в перемогу, віримо в те, що після звільнення нашої території від окупантів, такий приклад “Активних парків” пошириться на всю Україну», – підсумувала Юлія Лапутіна.