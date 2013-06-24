У Міністерстві у справах ветеранів України створено робочу групу щодо розробки проекту закону “Про основні засади державної ветеранської політики” та затверджено її склад. Відповідний наказ підписала очільниця Мінветеранів Юлія Лапутіна. Про це повідомляє Урядовий портал.

Робоча група має розробити положення майбутнього Закону України, які визначатимуть основні засади державної ветеранської політики, правовий статус ветеранів, членів їхніх сімей та членів родин загиблих (померлих) ветеранів, встановлюватимуть єдину систему підтримки.

До складу робочої групи увійдуть державні експерти та керівники профільних підрозділів Мінветеранів, Мінсоцполітики, Мінцифри, Міністерства охорони здоров'я, Міноборони, МВС і інших силових відомств, а також науковці, представники міжнародних організацій та громадськості.

Очолюватиме роботу групу перший заступник Міністра у справах ветеранів, Герой України Олександр Порхун.

Нові реалії життя Української держави вимагають нової ветеранської політики, формування якої – у пріоритеті українського Уряду, наголосила Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Створення системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя, новий підхід до надання психологічної реабілітації ветеранів, членів їхніх родин і сімей полеглих Воїнів, підтримка ветеранського підприємництва, цифровізація послуг – наразі Мінветеранів формує нові засади сучасної ветеранської політики.

«Адже коли українські Захисники і Захисниці повернуться з фронту після військової перемоги вони – мають бути наділені інструментами для власного розвитку та інтегруватися у суспільство та економіку країни. Повномасштабна російсько-українська війна, що триває вже рік, поглиблює це завдання в рази, – наголосила Юлія Лапутіна. – Тому фахівці Мінветеранів вже активно працюють над проектом закону про основні засади державної ветеранської політики. На наступному тижні відбудеться перше засідання робочої групи, тож запрошуємо профільних фахівців, науковців, лідерів ветеранських організацій і громадськості долучитися. Ми відкриті до діалогу й готові до плідної співпраці заради майбутнього наших Захисників і Захисниць», – наголосила Юлія Лапутіна.