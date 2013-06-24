Міністерство у справах ветеранів України та Український ветеранський фонд запустили Telegram-бот для ветеранів, членів їхніх родин, сімей загиблих Захисників та добровольців територіальної оборони. Про це повідомляє Урядовий портал.

У чат-боті можна знайти актуальну інформацію про мобілізацію, пошук амуніції, евакуацію, гуманітарну допомогу, консультації для родин загиблих воїнів та багато іншого.

«Навіть в умовах повномасштабної російської збройної агресії Мінветеранів продовжує системно реалізовувати державну ветеранську політику, – розповіла Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. – Працівники центрального апарату Міністерства залучені до надання соціальної та гуманітарної допомоги ветеранам, членам їхніх родин та сім’ям загиблих Захисників. Співробітники територіальних відділів Мінветеранів приєдналися до роботи координаційних гуманітарних штабів при Військово-цивільних адміністраціях. З метою покращення комунікації та спрощення процедури отримання інформації про необхідні послуги, фахівці Мінветеранів спільно з фахівцями Українського ветеранського фонду розробили бот для усіх категорій, що ними опікується Міністерство».

Як зазначила виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова, у Telegram-боті зібрана актуальна інформація щодо державних ресурсів, які надають допомогу населенню.

«Цей бот створений для оперативного пошуку допомоги ветеранам та їхнім родинам. Це – єдине вікно, у якому міститься уся необхідна під час воєнного стану інформація», – підкреслила Наталія Калмикова.

Telegram-бот – https://t.me/ua_veteran_bot